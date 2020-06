Al via “Piacenza Summer Sport”, il camp estivo di Lyons e Bakery

La collaborazione tra Rugby Lyons e Bakery Basket Piacenza è più forte dell’emergenza e ripropone anche in questo 2020 il Piacenza Summer Sport, camp estivo per ragazzi dai 6 ai 13 anni. Sarà un po’ in tono minore per quanto riguarda i numeri rispetto agli anni passati, inevitabile del resto, ma c’è già tanta voglia di partecipare. Sono infatti ben 56 i giovani che prenderanno parte al camp, al via dal prossimo 15 giugno e fino al 10 luglio. Quattro settimane, mattino e pomeriggio, di attività sportiva al campo dei Lyons di via Rigolli, dove i giovani potranno svolgere diverse discipline tra cui avviamento a basket e rugby, volley, calcio e tanto altro incluso il nuoto in piscina. Sarà tutto all’aperto e rigorosamente controllato da otto istruttori qualificati che suddivideranno le attività in sei aree, a distanza e seguendo le norme di sicurezza e di igiene.

