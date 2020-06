Il Piace perde il suo bomber: anche Paponi rescinde il contratto

Anche bomber Daniele Paponi si aggiunge alla lunga lista dei giocatori che, in seguito all’imponente operazioni di restyling messa in atto dal Piacenza Calcio per contenere i costi di gestione in seguito alla crisi economica dovuta all’emergenza Coronavirus, hanno deciso di rescindere consensualmente il contratto che lo legava alla società biancorossa. Oltre al centravanti ex Juve Stabia, che al momento dell’interruzione della stagione era in cima alla classifica dei cannonieri, hanno salutato i difensori Luca Milesi e Antonio Pergreffi, i centrocampisti Simone Della Latta, Matteo Marotta e Luca Cattaneo, senza dimenticare l’attaccante Alessio Sestu.

Stando a quanto raccolto, anche il fantasista Mattia Corradi sarebbe vicinissimo all’addio.