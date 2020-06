Colonia biancorossa in quel di Modena: dopo Mateassi, ecco Pergreffi

Serie C

Si incrementa ulteriormente la colonia di ex biancorossi in quel di Modena: dopo il direttore sportivo Luca Matteassi la società canarina ha infatti annunciato l’ingaggio del difensore Antonio Pergreffi, ex capitano del Piace che proprio qualche mese fa ha salutato quella che è stata la sua squadra negli ultimi quattro campionati.

Il roccioso centrale bergamasco è stato fortemente voluto dallo stesso Matteassi, il quale potrebbe ancora attingere dalla lunga lista di calciatori svincolatisi dal club di patron Pighi nelle scorse settimane.