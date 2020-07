Manzo si presenta: “Lavoreremo coi giovani, obiettivo playoff”

Non appena ha saputo di essere il nuovo allenatore del Piacenza Calcio si è definito “la persona più felice del mondo”. I suoi moduli di riferimento sono il 4-3-3 e il 4-3-1-2 e, nella sua idea di calcio, “il playmaker ricopre un ruolo di assoluta importanza”. Si è presentato così, elegantissimo in giacca e cravatta, Vincenzo Manzo, fresco di investitura da tecnico biancorosso. “Lavorare coi giovani, assieme al direttore sportivo Simone Di Battista – ha assicurato il mister campano – sarà uno stimolo e una sfida, così come raccoglie l’eredità di un tecnico come Arnaldo Franzini“.

Manzo è approdato in via Gorra forte di un accordo annuale, che si rinnoverà automaticamente in caso di raggiungimento del traguardo playoff. “Anche questo sarà uno dei miei principali obiettivi” ha assicurato.