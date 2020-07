Nasce l’academy biancorossa per valorizzare i settori giovanili

Il Piacenza Calcio mette in campo il progetto Academy, che servirà ad allargare il bacino di reclutamento e valorizzazione di giovani giocatori da inserire in prima squadra. Nello specifico, ci sarà una continua collaborazione con le Academy del territorio locale, poi si estenderà a quelle del Pavese, del Basso Lodigiano, del Milanese e del Piemontese. L’obiettivo è di accrescere la qualità del settore giovanile biancorosso, in particolare gli Under 21, anche grazie ai club satelliti affini.

