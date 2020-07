Piace, ecco un nuovo acquisto. Dalla Pro Patria arriva Alex Pedone

Prosegue l’operazione-restyling del Piacenza Calcio e oggi, venerdì 17 luglio, è stata la giornata di Alex Pedone. Si tratta del nuovo acquisto dei biancorossi per il reparto nevralgico del campo che sarà dunque a disposizione di mister Manzo per la prossima stagione. Centrocampista di 26 anni, Pedone è una mezz’ala in grado di garantire grande quantità, ma dotato anche di buona tecnica individuale. Nel suo passato ci sono le giovanili del Milan, dopodiché esperienze con Carrarese e soprattutto Pro Patria. Per quanto riguarda invece l’ala classe 1997 Giorgio Siani (nell’ultima stagione 8 reti in 18 presenze al Savona in Serie D), Di Battista proverà a chiudere l’operazione nelle prossime ore.

