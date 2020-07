La Bakery Basket saluta Giulio Coppeta: “Sarò sempre un tifoso biancorosso”

La Bakery Piacenza saluta Giulio Coppeta, ex responsabile e Istruttore del settore Minibasket biancorosso. Di seguito la lettera aperta con la quale Giulio ringrazia la famiglia Bakery e tutti coloro che lo hanno accompagnato in questo percorso da Istruttore.

Sinceramente pensavo che questo momento non sarebbe mai arrivato, ma purtroppo, mi sono dovuto mettere d’impegno per scrivere qualcosa. Devo salutarvi e soprattutto ringraziarvi. Vorrei abbracciare tutti, ma purtroppo devo comunicare il mio addio al Basket allenato: dalla prossima stagione non sarò più istruttore di Minibasket e non farò più parte della grande famiglia Bakery. Avrei molte cose da dire in questo momento, ma posso solo limitarmi a ringraziare; ringraziare ogni singolo bambino e ragazzo che ha avuto la fortuna di essere allenato da me; ogni singolo genitore che ha dovuto sopportarmi con le mie mille richieste ed ogni singolo allenatore con cui ho avuto il piacere di condividere la palestra. Mi avete accompagnato in un lunghissimo percorso e non dimenticherò mai ogni singolo tifoso che ha avuto il coraggio di dedicarmi un applauso. Un enorme grazie va alla Bakery, al presidente Marco Beccari e Caterina che ci hanno dato carta bianca, a me e agli allenatori, per provare, rischiare e crescere in questo fantastico mondo. Un ringraziamento particolare va anche a Zambo, Matteo e Claudio, perché insieme siamo riusciti a creare una cosa eccezionale che non smette mai di esistere e di crescere.

Un poco emozionato vi devo salutare, in bocca al lupo a tutti per il vostro futuro; sarò sempre un tifoso biancorosso.

Con affetto

Giulio

La società ha ringraziato Coppeta “per l’ottimo lavoro svolto in questi anni nei quali ha contribuito alla crescita e allo sviluppo di tutto il movimento biancorosso, augurandogli un grosso in bocca al lupo per la sua carriera lavorativa. Tutte le attività del settore Minibasket sono pronte a ripartire, da anni ormai uno dei focus principali della nostra società è proprio quello di creare una realtà solida vicina ai giovanissimi atleti, che garantisca una crescita sportiva e personale senza perdere di vista la sfera ludica.

Il nuovo responsabile del settore Minibasket, che verrà presentato nelle prossime settimane, sta già lavorando con tutto lo staff per una grande ripartenza dopo questo periodo di stop forzato.

Appena possibile verranno rese note le modalità di ripresa della nuova stagione che si preannuncia ricca di eventi ed iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie biancorosse”.