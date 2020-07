Ecco il nuovo regista del Piace: D’Iglio è ufficialmente biancorosso

In sede per la firma

Il suo acquisto era stato ampiamente annunciato ma solo oggi, 23 luglio, è stato messo nero su bianco. Il centrocampista Giuseppe D’Iglio, in arrivo dal Mantova, è ufficialmente biancorosso. Nel primo pomeriggio è avvenuta la firma sul contratto che legherà il regista ventottenne alla società di patron Pighi.

Si tratta del quinto arrivo in questa sessione estiva dopo quelli di Bruzzone, Corbari, Maio e Pedone.

D’Iglio, nato a Torino classe 1992, nell’ultima stagione ha militato nel Mantova dove ha chiuso al primo posto in classifica nel girone D della Serie D.

Dopo essere uscito dal settore giovanile della Juventus, ha vestito in Lega Pro

le maglie di Albinoleffe e Cuneo mentre in Serie D, tra le altre, quelle di Borgosesia e Chieri, venendo anche allenato da mister Vincenzo Manzo per tre stagioni.