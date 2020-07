Piacenza, slitta al 10 agosto il ritiro estivo. Mercato: in arrivo Daniello

Serie C

Slitta al 10 agosto la data del raduno del Piacenza Calcio. Lo ha reso noto ieri il club di via Gorra che dunque, dal 3 al 6 agosto prossimo, si limiterà a dare avvio e a concludere le operazioni legate ai protocolli anti-contagio. Tutto il gruppo sarà sottoposti a test ed esami, dopodichè sarà necessario attendere quattro giorni per la prima seduta agli ordini di mister Manzo. La preparazione andrà in scena allo stadio Garilli.

Nel frattempo, Piace sempre più vicino al tesseramento di un nuovo giocatore: si tratta di Gabriele Daniello, esterno difensivo classe 2000, nell’ultima stagione in serie D, al Licata. Nelle prossime ore il ds Di Battista dovrebbe condurre in porto l’operazione con la firma del giovane.