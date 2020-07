Rugby, l’ex nazionale Gert Peens: “Sogno di allenare il Piacenza Rugby”

“Il mio sogno è di allenare il Piacenza Rugby”. Parole di Gert Peens, ex rugbista piacentino arrivato anche in Nazionale, che proprio con i biancorossi ha un passato da giocatore. Esaurita l’esperienza alla guida tecnica della Bassa Bresciana, adesso sta cercando un posto nel mondo del rugby e un’occupazione nel nostro territorio, la sua esperienza sarebbe sicuramente un valore aggiunto per il movimento locale. Che lui stesso descrive così: “Piacenza Rugby e Lyons sono belle realtà, così come il Gossolengo, se si unissero farebbero davvero una squadra competitiva”. Anche suo figlio Matt, calciatore, sogna un futuro in biancorosso: “Farà un provino con il Piacenza Calcio, spero che lo prendano perchè ha grandi doti”.

