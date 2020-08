Piace, oggi si presenta il raduno. Tamponi ogni quattro giorni

Ancora qualche giorno e mare, sdraio e ombrellone saranno solo un ricordo per i giocatori del Piacenza Calcio: oggi, venerdì 7 agosto, la dirigenza biancorossa presenterà il raduno della squadra, pronto a scattare lunedì prossimo. La nuova stagione ha però già avuto un piccolo prologo ieri, con i tamponi effettuati a giocatori e staff da parte del Centro Rocca di Piacenza. Molto impegnativa, in questo senso, sarà la gestione sanitaria legata all’anti-Covid, con i tesserati che saranno sottoposti ai test ogni quattro giorni.

Nel frattempo, la rosa prende sempre più forma: l’ultimo arrivo in ordine di tempo risponde al nome di Elia Visconti, ventenne ex Inter e Bologna Primavera che sarà girato in prestito annuale al club di patron Pighi proprio dai felsinei. Giocatore che può operare in diverse zone di campo anche grazie alla capacità di disimpegnarsi con entrambi i piedi, Visconti è di fatto una mezzala, e potrà rappresentare alternativa anche nel nutrito comparto dei baby destinati al ruolo di esterni bassi.

ALTRE OPERAZIONI DI MERCATO – Il Piace sta lavorando per la cessione di Mattia Corradi e Gianluca Nicco, elementi che non rientrano nei piani economici. Anche Pape Sylla e Lorenzo Borri rimangono sulla lista dei partenti. Tra gli esterni offensivi che nel disegno di mister Manzo rivestiranno ruolo chiave, ci sarà anche Davide Lamesta, prodotto del vivaio. Si valuterà nel corso delle settimane di preparazione anche il 19enne Simone Confalonieri, spedito in Serie D alla Vigor al pari del trequartista Nicolas Galazzi. I due ragazzi saranno “testati” prima di un eventuale nuovo prestito altrove a “rinforzare le ossa”. Chi invece vanta già alcune presenze in Serie C è Giorgio Siani, centravanti o seconda punta cresciuto nelle giovanili di Atalanta e Juventus, e che ha maturato esperienze in prima squadra anche con Tuttocuoio, Ravenna e, nell’ultimo campionato di Serie D, con il Savona. In questo caso, si attende solo l’atto di svincolo della società ligure così come nel caso di Kayro Flores Heatley, che invece deve liberarsi dall’Arzignano. Entrambi i giocatori possono essere considerati acquisti già in cassaforte.

NUOVI ARRIVI – Bruzzone (d, dal Fiorenzuola), Corbari (c, dal Fiorenzuola), Pedone (c, dalla Pro Patria), Maio (a, Porto Sant’Elpidio), D’Iglio (c, Mantova).

OBIETTIVI – Visconti (c, Bologna), Siani (a, Savona), Daniello (d, Licata).