Piace, ecco il giovane Elia Visconti. Qualità e duttilità al servizio della squadra

Non poteva esserci acquisto migliore per il Piacenza Calcio: giovane, piacentino doc (più precisamente di Bettola) e di belle speranze. Elia Visconti è ufficialmente un nuovo giocatore biancorosso. L’eclettica mezzala ex Inter e Bologna, che può disimpegnarsi in diverse zone del campo ricoprendo anche il ruolo di esterno basso, ha firmato questo pomeriggio (10 agosto) il contratto annuale che lo legherà al club di patron Pighi. Visconti, classe 2000 di proprietà del Bologna, arriva con la formula del prestito. In carriera ha vinto due volte il torneo di Viareggio, motivo per il quale è considerato uno dei giovani più interessanti nel panorama nazionale. Per lui sarà la prima stagione tra i professionisti.

Sarà a disposizione di mister Vincenzo Manzo e del suo staff già da domani, giorno in cui scatteranno i primi allenamenti in vista della prossima stagione di Serie C.