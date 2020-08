Supercoppa: Assigeco contro le lombarde. Derby piacentino tra Bakery e Fiorenzuola

Entra sempre più nel vivo la nuova stagione di basket. Sono stati diramati i gironi della Supercoppa di serie A2 e di serie B. In serie A2, l’Assigeco Piacenza è stata inserita nel girone B, insieme a Bergamo, Milano e Treviglio. Del girone A fanno parte Torrtona, Torino, Biella e Casale Monferrato.

Girone C: Orzinuovi, Verona, Mantova, Udine. Girone D: Ravenna, Forlì, Chieti. Girone E: Pistoia, Eurobasket Roma, Rieti, Stella Azzurra Roma. Girone F: Napoli, San Severo, Latina, Scafati. Girone G: Trapani, Capo d’Orlando, Cento, Ferrara. Si giocheranno tre partite, il 11, il 18 e il 25 ottobre. La Final 8 è prevista dal 6 all’8 novembre. Si qualificano le prime di ogni girone più la società organizzatrice della Final 8, oppure la migliore seconda classificata.

Anche la Supercoppa di serie B avrà inizio l’11 ottobre e si concluderà l’8 novembre. Il Torneo vede inizialmente le 64 formazioni iscritte al Campionato di Serie B divise in gironi da 4 squadre, che si scontreranno in tre gare di sola andata. Da lì avrà luogo una fase di eliminazione, con le 16 squadre prime classificate individuate con i criteri di punti in classifica, quoziente canestri con le squadre pari classificate, quoziente canestri generale, e sorteggio; le 8 vincenti saranno le 8 partecipanti alla Final 8. Fase di qualificazione: 11-18-25 ottobre. Gara di eliminazione: 1 novembre. Final eight 6-7-8 novembre. Bakery Piacenza e Fiorenzuola sono state inserite nel girone B.

Girone A: Alba, Alessandria, Oleggio, Omegna. Girone B: Pavia, Vigevano, Piacenza, Fiorenzuola. Girone C: Crema, Cremona, Piadena, Ozzano. Girone D: Varese, Olginate, Bernareggio, Sangiorgese. Girone E: Virtus Padova, Unione Basket Padova, Vicenza, Bologna. Girone F: Cividale del Friuli, Monfalcone, Mestre, San Vendemiano. Girone G: Imola, Faenza, Cesena, Rimini. Girone H: Senigallia, Ancona, Jesi, Montegranaro. Girone I: Cecina, Piombino, Livorno, San Miniato. Girone L: Firenze, Chiusi, Empoli, Fabriano. Girone M: Cassino, Formia, Luiss, Rieti. Girone N: Giulianova, Teramo, Roseto, Civitanova. Girone O: Catanzaro, Reggio Calabria, Matera, Taranto.