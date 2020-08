Piace, oltre un mese al via del campionato. Quali saranno le avversarie?

Poco più di un mese all’ipotetica partenza del prossimo campionato di serie C, prevista per il 27 settembre, e in casa Piacenza, dopo l’avvio della preparazione, ci si interroga anche su quali potranno essere gli avversari. Gironi ancora da definire e società biancorossa che non è affatto certa di essere nuovamente inserita nel girone B, come accaduto nell’ultima stagione.

Stando alle proiezioni, alle squadre ancora in lotta per non retrocedere dalla serie B e quelle che dovrebbero essere ripescate dalla categoria inferiore per sopperire alle mancate inscrizioni di Siena, Sicula Leonzio e Campodarsego, si profila un girone B diviso in due blocchi. Il primo caratterizzato da formazioni di caratura tecnica importante, capeggiato da Padova, Feralpi Salò e Carpi, dall’altra un plotone di squadre, compreso il Piace, che dovrebbero giocarsi la salvezza e in cui i valori sembrano piuttosto livellati verso il basso.

Queste le possibili composizioni dei tre gironi di terza serie:

Girone A

Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus Under 23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate.

Girone B

Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Perugia/Ternana, Piacenza, Ravenna, Sambenedettese, Südtirol, Triestina, Virtus Verona, Vis Pesaro.

Girone C

Avellino, Bari, Bitonto, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Teramo, Ternana/Pescara, Trapani, Turris, Vibonese, V. Francavilla, Viterbese.