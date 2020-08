Piace, sabato primo test amichevole: a porte chiuse con la Pro Patria

Prosegue a ritmo serrato la preparazione in casa Piacenza tra test atletici e test di ben altro genere che ovviamente riguardano i costanti controlli cui vengono sottoposti i tesserati in questa delicata fase di contrasto al contagio da Covid-19. Momento importantissimo per il gruppo di mister Manzo, ancora in attesa di vedere concretizzati alcuni colpi in entrata che consentano di completare la rosa, e che sabato prossimo potrà osservare all’opera i suoi in una gara che, seppur amichevole, consentirà di capire qualcosa in più circa i valori tecnici della squadra. Sarà la Pro Patria, in un match rigorosamente a porte chiuse, il primo avversario stagionale dei biancorossi: sfida che andrà in scena a Busto Arsizio sul campo della squadra allenata da Ivan Javorcic.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà