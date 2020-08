Il bomber Francesco Maio: “Il Piace occasione da non farmi sfuggire”

Di questi tempi, giusto un anno fa, l’attenzione era tutta quanta rivolta a Cacia, al suo nuovo capitolo piacentino e alle probabilità che il “figliol prodigo” avrebbe confermato le aspettative di un ritorno caldeggiato da anni e finalmente concretizzatosi grazie al lavoro decisivo dell’ex ds Matteassi. Questa volta, la numero nove biancorossa cadrà, quasi certamente, sulle spalle di Franscesco Maio: è il centravanti di Benevento la vera scommessa del nuovo uomo-mercato del Piace, Simone Di Battista. Nel ruolo più delicato, per certi versi decisivo, ci si affiderà a un uomo che la Serie C l’ha soltanto sfiorata ai tempi di Rimini, ma che nelle ultime due stagioni, o per meglio dire, nell’anno e mezzo che il Covid ha concesso, ha saputo attirare le attenzioni di tanti nonostante i 34 gol messi a segno siano giunti dai palcoscenici dell’Eccellenza abruzzese (Martinsicuro e Torrese) e della Serie D (Porto Sant’Elpidio). Pochino per scatenare gli entusiasmi del tifo, sufficienti per “Diba” per dimostrare che dal calcio di provincia si può pescare, eccome.

“Vi prego, non fate paragoni con questi giocatori – attacca subito Maio durante la telefonata di ieri -: qui siamo in presenza di un calciatore che ha fatto la storia del Piacenza e che ha segnato tonnellate di gol in Serie B. Sono consapevole di indossare una maglia molto pesante ed è una sfida che voglio vincere, per me ma soprattutto per una società e una piazza come questa”.

E quando è arrivata la chiamata del Piacenza? “Ci sono treni che transitano una sola volta nella carriera di un giocatore. Nel mio caso si è ripresentata una seconda chance e non posso proprio lasciarmela sfuggire”.

