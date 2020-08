Piace, si torna al lavoro dopo il pari di Busto. Sabato test con la Pergolettese

Dopo lo 0-0 rimediato sabato pomeriggio sul campo della Pro Patria, il Piacenza torna oggi al lavoro agli ordini di mister Vincenzo Manzo. Una gara, quella disputata a porte chiuse sul campo dei bustocchi, dalla quale è difficile trarre indicazioni concrete ma che in ogni caso può indurre a un pizzico di ottimismo in più dopo una prima parte di campagna acquisti condotta in sordina e caratterizzata per lo più da arrivi dalle categorie inferiori. Nel corso della settimana, i biancorossi proseguiranno questa importante fase pre-campionato con una serie di doppie sedute che sabato si interromperanno: prevista infatti un’ulteriore amichevole, sempre interdetta al pubblico ovviamente sul campo della Pergolettese, altra formazione che sarà impegnata nel prossimo torneo di serie C.

