“Non importa dove, ma insieme”. Via alla campagna abbonamenti

“Non importa dove, ma insieme. Piacenza c’è” è il motto della campagna abbonamenti della Gas Sales Volley 2020/2021. Si parte con la prima fase dal 1 settembre, si potrà acquistare un abbonamento per vedere in TV le partite della squadra. La seconda fase scatterà dal 15 settembre per vedere le gare Live, con prelazione per chi si abbona alla prima fase. Tutte le informazioni sul sito www.gassalespiacenza.it.

