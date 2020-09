Il Piace pesca ancora in casa Atalanta: ecco il classe 2000 Giorgio Losa

Dopo l’arrivo dell’attaccante Lorenzo Babbi, il Piacenza Calcio torna a “fare spesa” in casa Atalanta: la società nerazzurra, infatti, ha ceduto ai biancorossi il centrocampista Giorgio Losa. Il giocatore ha firmato un contratto biennale con opzione per la stagione 2022/2023. Losa, classe 2000, dopo aver fatto la trafila nelle giovanili orobiche ha esordito, lo scorso anno, in Serie D con la maglia del NibionnOggiono collezionando 26 presenze. Il giocatore sarà subito a disposizione di mister Vincenzo Manzo e del suo staff.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà