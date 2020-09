Russell e Grozer, i top player: “Convinti dal progetto della società”

Quarto appuntamento con le presentazioni dei nuovi giocatori in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: oggi, 4 settembre, in diretta dalla sala stampa del PalaBanca di Piacenza è stata la volta di Aaron Russell e George Grozer.

Al sesto anno in Italia, l’americano Aaron Russell conosce bene la Superlega: dopo aver vestito le maglie di Perugia e Trento e aver conquistato trofei e riconoscimenti importanti, lo schiacciatore ha raccontato di essersi già ambientato molto bene a Piacenza e di avere una gran voglia di scendere in campo:

“A Piacenza mi trovo molto bene: esco spesso in giro per la città ma mi piace spostarmi anche nella zona del Trebbia verso Rivergaro. Sono arrivato qui perché questa Società ha in mente un grande progetto: allenatori, staff e tutta la rosa abbiamo tutti voglia di fare bene. Ci aspetta un campionato tosto, forse sarà più difficile rispetto alla passata stagione perché tante squadre in questi mesi si sono rafforzate. Qui nel ruolo di schiacciatori ci sono giocatori molto bravi: io e Oleg siamo più attaccanti, mentre Trevor e Iacopo sono più ricettori ma tutti hanno grandi qualità. Avere una rosa così lunga e di spessore è molto importante per il proseguo della nostra stagione”.

Dopo una toccata e fuga nel 2008 a Loreto, George Grozer sbarca nuovamente nel campionato italiano: tante esperienze all’estero per l’opposto classe’84 che si dice entusiasta del progetto messo in pista dalla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza:

“Sono arrivato in Italia per due motivi: il primo per il progetto che mi è stato presentato dalla Società. È un progetto ambizioso che punta ad alzare il livello rispetto alla passata stagione. Il secondo riguarda una scelta personale. Volevo star vicino alla mia compagna che quest’anno gioca anche lei in Italia. Sono contento di essere qui e sono entusiasta per questa nuova sfida. Seguivo le partite del campionato italiano in tv e in streaming e devo dire che tutte le squadre sono molto forti. Dovremo essere sempre molto attenti e concentrati ogni volta che scenderemo in campo. L’intesa con i compagni sta crescendo, in modo particolare con Hierrezuelo. Stiamo lavorando tutti bene per fare del nostro meglio”.

Domani mattina ultimo appuntamento con le conferenze di presentazione: alle 11.00 toccherà a Marco Izzo e James Shaw, mentre nella serata di domenica 6 settembre a Palazzo Gotico a Piacenza si svolgerà la presentazione ufficiale della squadra alla città. A partire dalle 19.45 sarà possibile seguire l’evento in diretta sul canale di Telelibertà.