Gas Sales, tornano Simon e Clevenot? Gli aggiornamenti di mercato a Volley Piacenza

La “lente di ingrandimento” sul mondo della Gas Sales Bleuenergy Volley Piacenza torna questa sera, puntuale come un orologio svizzero, su Telelibertà alle ore 21. “Volley Piacenza #atuttogas”, il programma di approfondimento sulla squadra biancorossa condotto da Marcello Tassi, farà come sempre il punto della situazione del campionato di Superlega con ospiti d’eccezione. Un momento di pausa forzata per la Gas Sales, che, com’è noto, è di nuovo ricaduta negli ultimi giorni nel vortice delle positività al Covid, non ha potuto giocare l’ultima partita contro Perugia e sarà costretta a saltare anche la prossima gara in casa di Cisterna.

Sarà dunque l’occasione per concentrare l’attenzione sulle mosse di mercato della società della presidente Elisabetta Curti, e questo tema verrà affrontato dal direttore generale Hristo Zlatanov che ne discuterà con Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport. Immagini e grafiche serviranno inoltre per commentare le partite che si sono giocate nell’ultima giornata del campionato di Superlega e la relativa classifica, in compagnia di due giocatori della Gas Sales, l’opposto Adis Lagumdzija e lo schiacciatore Aaron Russell, che saranno negli studi di via Benedettine assieme all’osteopata Giovanni Berzioli, medico dello staff della squadra, e con Simone Lodi, Chief Commercial Officer di Xstream, sponsor della Gas Sales Bluenergy.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.