Con Russelle e Caneschi la presentazione del match con Padova a “Volley Piacenza”

Il già nutrito programma di “Volley Piacenza #atuttogas” si arricchisce ulteriormente di una nuova rubrica che scaverà a fondo nella vita dei campioni della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: si intitola “Oltre la rete” e farà il suo debutto stasera all’interno del format condotto da Marcello Tassi in onda come ogni martedì dalle ore 21 su Telelibertà. Sarà uno spazio tutto dedicato ai giocatori ospiti per conoscerli meglio anche fuori dal campo.

Intanto, questa sera negli studi di via Benedettine interverranno il centrale biancorosso Edoardo Caneschi e lo schiacciatore Aaron Russell. Il primo è arrivato quest’anno e si sta ritagliando un ruolo importante come centrale della squadra di coach Bernardi, il martello statunitense è invece ormai una vecchia conoscenza, soprattutto per il pubblico del Palabanca.

Come di consueto il resto del programma approfondirà quanto successo nell’ultimo turno di Superlega e presenterà la prossima sfida della squadra di coach Bernardi, che sarà domani sera al Palabanca alle ore 19.30 contro Padova. Se ne parlerà, oltre che con i due giocatori, con Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, e con il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini. Infine, ospiti in studio, ci saranno anche il fisioterapista della squadra piacentina Federico Pellizzari e Monica Landi di Nuova Sicurezza Lavoro, sponsor Gas Sales Bluenergy.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17