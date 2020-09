Fiorenzuola, salgono i ritmi della preparazione: oggi il Crema, domenica il Seregno di Franzini

Prosegue a ritmo sostenuto la preparazione atletica del Fiorenzuola in vista del nuovo campionato di serie D e oggi, mercoledì 9 settembre, per la squadra di Tabbiani sarà nuovamente tempo di un test sul campo con un’avversaria di pari rango. Al Velodromo Pavesi infatti, a partire dalle 17, allenamento congiunto con il Crema. Fiorenzuola che sarà nuovamente in campo domenica prossima quando l’avversario sarà il Seregno di mister Arnaldo Franzini.

