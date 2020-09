Riparte dall’Eurocup d’Austria la stagione del Karate Piacenza Farnesiana

Gli sport di combattimento hanno potuto riprendere anche gli allenamenti a coppie e non più solo allenamenti individuali già dal mese di luglio e pertanto la squadra agonistica del Karate Piacenza Farnesiana-Acrobatic ha immediatamente usufruito di tale possibilità seguendo scrupolosamente le linee guida del protocollo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam). Attualmente nel calendario nazionale ed internazionale gli eventi che erano stati programmati sono stati cancellati o posticipati in novembre o dicembre a causa dell’emergenza sanitaria non totalmente superata. L’eccezione riguarda l’Eurocup d’Austria che si terrà a Maria Alm dal 19 al 20 settembre con la partecipazione di oltre 900 atleti di 25 nazioni.

Il protocollo di sicurezza applicato in Austria è particolarmente rigoroso ,infatti il pubblico non è ammesso e gli atleti che devono combattere potranno entrare nel palazzetto in orari predefiniti in base alla categoria di appartenenza , pertanto nell’impianto di gara saranno presenti solo gli atleti, gli arbitri e un coach per società. La commissione tecnica della società piacentina composta dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’allenatore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli ha selezionato gli undici atleti dalla categoria under 14 fino alla categoria under 21.

Questi atleti si sono costantemente allenati per tutta l’estate e hanno partecipato anche al raduno estivo che si è tenuto a Sappada (Udine) dal 23 al 26 agosto 2020 e partiranno il 18 settembre per l’Austria. La società piacentina è stata recentemente premiata dal Coni Emilia Romagna con un valido contributo economico come migliore società del Karate dell’Emilia Romagna per i risultati agonistici 2019 e per l’attività giovanile svolta. Contestualmente è risultata la seconda società sulle cinque premiate per Piacenza e provincia di tutti gli sport praticanti. Anche nel 2017 era stata premiata dal Coni Piacenza in occasione del Gran Galà dello sport del prestigioso riconoscimento “Leonardo Garilli” come migliore società nell’attività giovanile di Piacenza e provincia.