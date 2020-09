Un portiere e un nuovo stopper per il Piace: ecco Stucchi e Battistini

Serie C

Il Piacenza Calcio mette a segno due nuovi acquisti in vista dell’imminente stagione di Serie C: il direttore dell’area tecnica Simone Di Battista ha chiuso le operazioni per il portiere Simone Stucchi e Matteo Battistini.

Il primo, portiere classe 2000, nelle ultime stagioni ha ben figurato tra i grandi distinguendosi soprattutto con la maglia della Pergolettese e conquistando il campionato di Serie D 2018/2019. Per lui un contratto annuale con opzione sul secondo.

Il secondo, difensore classe 1994, vanta più di 100 presenze in Serie C dove ha giocato, tra le altre, con le maglie di Carrarese, Pro Patria e Pro Piacenza. Battistini arriva con un accordo biennale con opzione di rinnovo sul terzo anno. I giocatori sono già a disposizione di mister Manzo e del suo staff.

Sembra invece in procinto di sbloccarsi una delle situazioni legate ai giocatori in esubero del Piacenza: per il difensore centrale Lorenzo Borri, infatti, si profila un possibile passaggio alla Carrarese. Un addio sempre più vicino.