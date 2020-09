Inizio tutto toscano per il Piace: debutto interno il 27 contro il Grosseto

Parla tutto toscano l’inizio del campionato del Piacenza Calcio. La Lega Pro ha effettuato oggi i sorteggi dei calendari: il 27 settembre i biancorossi debutteranno al Garilli contro il Grosseto, alla seconda, il 4 ottobre, trasferta a Pontedera, poi infrasettimanale mercoledì 7 ottobre in casa contro il Livorno, quindi l’11 ottobre viaggio nella tana della Carrarese e il 18 ottobre di nuovo in Toscana per la sfida al domicilio della Pistoiese.

Alla sesta giornata, mercoledì 21 ottobre, il Piace riceverà arriverà l’Olbia, poi il 25 ottobre trasferta a Lecco, il primo novembre al Garilli contro il Renate, quindi l’8 novembre sfida esterna alla Giana Erminio, mercoledì 11 novembre in casa contro la Pro Patria e il 15 viaggio ad Alessandria.

La dodicesima giornata, il 18 novembre, vedrà i biancorossi impegnati al Garilli contro il Novara, il 29 trasferta a Como, quindi il 6 dicembre in casa contro la Pro Sesto e il 13 a Lucca.

Per chiudere il girone, il 20 dicembre sfida interna alla Pergolettese, mercoledì 23 dicembre visita all’Albinoleffe, il 10 gennaio 2021 in casa contro la Pro Vercelli e infine il 17 ultima di andata in trasferta contro la Juventus Under 23.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà