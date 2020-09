Si ispira a Gollini e punta a una maglia da titolare: la carica di Thomas Vettorel

Ai “mostri sacri” Handanovic e Buffon preferisce di gran lunga Gollini, al quale si ispira e nelle cui caratteristiche – agilità e riflessi – dice di ritrovarsi. Il giovane portiere Thomas Vettorel ha impiegato poco, per l’esattezza una manciata di minuti contro la Sampdoria (una settimana fa), per far innamorare i tifosi biancorossi. Un guizzo prodigioso su Verre, un altro intervento strappa applausi che ha impedito a bomber Quaglierella di timbrare, e poi ancora un autentico miracolo su Bonazzoli: questo “ragazzone” di 20 anni cresciuto nel Cittadella ha dimostrato di che pasta è fatto, e poco importa se alla fine l’amichevole del Garilli contro i blucerchiati (un derby per lui, che l’anno scorso ha difeso i pali del Savona in Serie D) è finita 0-3. Sulle tribune il suo nome era sulla bocca di tutti.

“Ho fatto solo quello che dovevo fare: parare” scherza Vettorel, che quest’anno punta apertamente a una maglia da titolare. “Mi aspetto di giocare tutte le partite – spiega – essere qui per me è una grande opportunità. Le mie caratteristiche? Sono esplosivo e ho buoni riflessi, ma so giocare anche coi piedi: per la squadra che vuole mister Manzo è una caratteristica importante”.

