Lyons, ecco il calendario. Esordio in casa “col brivido” contro Petrarca

La Federazione Italiana Rugby ha annunciato il calendario delle gare che interessano il massimo campionato italiano, ora denominato Top 10 dopo il ritiro dalla competizione dei Medicei Firenze (i toscani ripartiranno dalla serie A) e del San Donà (i veneti esordiranno in B). Dieci le squadre partecipanti e quindi 18 le gare in programma, impegnate dal 31 ottobre (prima giornata) al 24 aprile 2021 (ultima giornata) nella consueta formula adottata negli ultimi anni, vale a dire con incontri di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare, le prime quattro squadre classificate accederanno alle semifinali (8-9 maggio andata e 15-16 maggio ritorno) e quindi si giungerà alla finale (29 maggio), da disputarsi in casa della squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.

Per quanto riguarda la Sitav Lyons, l’esordio in campionato avverrà sabato 31 ottobre, allo stadio Beltrametti di Piacenza (ore 15). Il fattore campo offrirà uno stimolo in più agli uomini di Gonzalo Garcia, nella sfida al Petrarca Padova. Seguiranno altre due partite di fila: a Roma, con i bianconeri ospiti delle Fiamme Oro e di nuovo al Beltrametti, contro il Viadana. Una settimana di pausa, e poi, dal 28 novembre, si riparte con quattro incontri consecutivi. I Lyons saranno prima in trasferta a Colorno, poi in casa per ricevere il Mogliano, quindi affronteranno una nuova trasferta romana, stavolta in casa della Lazio, infine di nuovo al Beltrametti (19 dicembre) per misurarsi con il Rovigo. Seguirà la pausa natalizia, fino al 9 gennaio del nuovo anno, con i Lyons ospiti a Reggio Emilia del Valorugby. L’ultima di andata, una settimana più tardi, troverà i bianconeri al Beltrametti di fronte al Calvisano. Le gare di ritorno iniziano il 23 gennaio e si concludono il 24 aprile, poi si darà spazio alle due semifinali, dall’8 al 16 maggio, infine alla finale, il 29 maggio. In sostanza, tenendo conto delle operazioni di mercato svoltesi in estate, le quattro squadre favorite in ordine alle semifinali dovrebbero essere Calvisano, Valorugby, Rovigo e Petrarca Padova. Con l’eventuale inserimento delle Fiamme Oro. Insomma, una situazione analoga a quella dell’anno scorso. In tal senso, i Lyons avranno “noci da rompere” in testa (Petrarca Padova e Fiamme Oro nelle prime due giornate) e in coda (Rovigo, Valorugby e Calvisano nelle ultime tre giornate) al calendario.

COPPA ITALIA – La Coppa Italia, a differenza del massimo campionato, cambia formula per le sue dieci protagoniste, suddivise in due gironi da cinque squadre ciascuno con gare di sola andata. Ogni squadra giocherà due partite (un turno è di riposo) e al termine, la prima classificata di ciascun girone accederà alla finale del 14 marzo. Questi i gironi: Girone 1 Valorugby Emilia, Sitav Lyons, Rovigo, Mogliano, Viadana. Girone 2 Lazio, Calvisano, Petrarca Padova, Colorno, Fiamme Oro. Il calendario della Sitav Lyons prevede, nella prima giornata (17 ottobre, ore 16), la trasferta a Reggio Emilia, mentre nella seconda giornata (24 ottobre, ore 16) ospiterà il Rovigo al Beltrametti. Il turno di riposo dei bianconeri, invece, è fissato nella terza giornata (21 febbraio 2021).