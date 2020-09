A Siani risponde Bridi: finisce 1-1 la sfida tra Piace e Virtus Verona FOTO

E’ terminata con il punteggio di 1-1 la sfida di questo pomeriggio, sabato 19 settembre, al Bertocchi tra Piacenza Calcio e Virtus Verona, ultima amichevole pre-campionato prima dell’inizio della stagione di Serie C. Biancorossi avanti nel primo tempo grazie alla rete di Siani al 18′, scaligeri che riescono a riportarsi in parità a metà ripresa con il gol di Bridi. In generale, un buon “antipasto di campionato” per i ragazzi di mister Manzo, che se la sono giocata alla pari con un avversario di pari categoria.

Babbi e compagni sono quindi pronti a tuffarsi nella nuova stagione, che si aprirà mercoledì alle 15.30 con la sfida del Garilli contro il Teramo, valida per il primo turno di Coppa Italia. Domenica 27 settembre, invece, scatta il campionato con il match contro il Grosseto.