Piace, ecco il difensore ex Milan Primavera Riccardo Martimbianco

Serie C

Il Piacenza Calcio ha messo a segno l’ennesimo colpo di mercato in vista dell’imminente stagione di Serie C. Il direttore dell’area tecnica, Simone Di Battista, ha portato in biancorosso Riccardo Martimbianco.

Difensore classe 2001, Martimbianco è cresciuto nelle giovanili del Milan dove ha giocato fino alla Primavera. La scorsa stagione il debutto con i senior in Serie D, con la maglia del Mestre, dove da under ha messo insieme 16 presenze totali. Il giocatore è già a disposizione di mister Vincenzo Manzo e del suo staff.