Corbari parla già da leader: “Avanti Piace, obiettivo salvezza il prima possibile”

Da neocapitano del Piacenza Calcio, Andrea Corbari parla già da leader dello spogliatoio biancorosso. Con tanta umiltà, visto che lui stesso ammette di non essere l’unico nel gruppo, e suona la carica ai suoi compagni: “questo Piace ha entusiasmo – afferma – voglia di crescere e l’obiettivo di conquistare la salvezza il prima possibile”.

Andrea, al tuo arrivo al Piacenza avevi detto che per te questo è un sogno che si realizza. Dopo questo primo periodo confermi il pensiero? “Certo, mi trovo molto bene, in un incontro che abbiamo fatto con squadra e società ho conosciuto bene tutto l’ambiente e posso dire di essere in una realtà seria e motivata, per me è davvero una grande piacere essere biancorosso”. Non un biancorosso qualsiasi tra l’altro, ma il capitano della squadra. Te l’aspettavi? “Sinceramente no, ma alla prima amichevole il mister mi ha dato la fascia e da allora l’ho sempre indossata. Per me è un onore e un onere, uno stimolo importante a fare sempre meglio e una responsabilità perché noi giocatori più esperti abbiamo il dovere di fare da guida ai più giovani”.

