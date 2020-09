Una maglietta biancorossa di “benvenuto” a tutti i neonati della pediatria

Riparte l’iniziativa “Biancorossi…fin dalla nascita” del Piacenza Calcio, che anche quest’anno donerà una maglietta biancorossa di benvenuto ai neonati del reparto di Pediatria dell’ospedale di Piacenza. I neogenitori le potranno chiedere alla sede della società di via Gorra, in tutto sono circa 2mila magliette. Sono infatti oltre 1.900 i neonati di Pediatria, numero in aumento che fa ben sperare dopo l’emergenza sanitaria causa Covid.

