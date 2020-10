I Lyons sfidano As Rugby Milano nella XXII edizione del “Trofeo Capuzzoni”

Dopo il primo assaggio di campo, i Lyons sono pronti a tornare in campo per il secondo appuntamento del precampionato, anche questa volta in una cornice prestigiosa. Domani, sabato 3 ottobre, alle 17.00 al Centro Sportivo “Curioni” di Milano si disputerà la XXII edizione del “Trofeo Capuzzoni”, annuale contesa tra le due squadre che hanno avuto il privilegio di avere tra le proprie fila il grande Massimiliano Capuzzoni, ovvero As Rugby Milano e Rugby Lyons. Un appuntamento molto sentito per le due società, che anche quest’anno porteranno avanti la tradizione in ricordo del “Capu”.

I padroni di casa hanno strappato lo Shield del vincitore ai bianconeri lo scorso anno al Beltrametti, battendo nettamente la formazione cadetta dei Lyons e facendo valere la differenza di categoria. La formazione milanese è una delle squadre più quotate del campionato di Serie A, dove milita stabilmente da diverse stagioni, e dopo aver sfiorato i playoff promozione la scorsa stagione, quest’anno si rilancia all’inseguimento del sogno con uno staff tecnico rinnovato. Per i milanesi, questa è la prima uscita stagionale, in vista del campionato di Serie A che vedrà il proprio via l’8 novembre.

Dopo la prova in chiaroscuro contro il Calvisano, i Lyons sono chiamati a riscattarsi, poiché a inizio stagione vincere aiuta sicuramente il morale e ad approcciare con positività la stagione. La sconfitta contro la formazione di Gianluca Guidi è stata sicuramente pesante nel punteggio, anche a causa delle tre mete subite nell’ultimo quarto di partita, ma ha dato anche indicazioni importanti allo staff tecnico bianconero in vista dei prossimi impegni.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Boreri, Paz, Bruno, Via A; Via G, Fontana; Bottacci, Petillo, Cissè; Cemicetti, Moretto; Scarsini, Canderle Fe, Acosta

A disp: Cocchiaro, Borghi, De Leo, Cafaro, Canderle Fi, Salerno, Bance, Valeri, Efori, Di Lucchio, Borzone