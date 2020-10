Mister Manzo: “Intensità e palleggio: così il Piace può battere il Pontedera”

Il Piacenza di mister Vincenzo Manzo è atteso al riscatto, domenica pomeriggio alle 15.00 contro il Pontedera sul campo di Carrara. Come ha detto il mister nel pre-partita “in settimana abbiamo lavorato bene e c’è voglia di rivalsa, abbiamo ancora rabbia per la sconfitta alla prima di campionato. Contro il Pontedera serviranno intensità nel recupero palla e palleggio di qualità”.

A centrocampo D’Iglio è out, Corbari prenderà il suo posto in mediana. In attacco potrebbe farcela Villanova all’ultimo, in caso contrario “abbiamo esterni che possono giocare al suo posto, per loro questa partita è un’occasione per rifarsi dopo la prima gara”.