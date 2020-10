Piace, tensione per l’esito del nuovo ciclo di tamponi. Stasera alle 20.30 il Livorno

Tempo di turno infrasettimanale per il Piacenza che, questa sera alle 20,30, ospita allo stadio Garilli il Livorno in una gara valida per la terza giornata del campionato di serie C.

Una partita caratterizzata da una vigilia a dir poco burrascosa e che, a causa delle implicazioni derivanti dalla questione Covid-19, è stata spostata in notturna per consentire al club biancorosso di operare i tamponi su tutto il gruppo e, soprattutto, raccogliere gli esiti dei test dopo le quattro positività emerse tra i calciatori ieri mattina. Tensione alle stelle tra i giocatori, come logico che sia, e speranza da parte di tutti che via Gorra non si trasformi in un focolaio in stile-Genoa.

Dunque problemi su problemi per mister Manzo che avrà notizie certe sui disponibili per la partita soltanto nel primo pomeriggio. Assenti certi: D’Iglio e Villanova che hanno marcato visita anche nel match di domenica scorsa, non ci saranno nemmeno Pedone, Daniello e Siano.

Non se la passa bene nemmeno la formazione amaranto che, nel pieno del caos societario, si presenta con soli 17 effettivi. Non convocato Marsura, uno degli elementi più rappresentativi, per mister Dal Canto si profila una serata per nulla semplice con gli ultimi arrivi dal mercato che ancora non potranno essere schierati.

Per chiudere, saranno 433 gli spettatori ammessi sulle tribune per una partita che il Piacenza non può sbagliare dopo le due sconfitte consecutive rimediate con Grosseto e Pontedera, ma che arriva nel momento più delicato della stagione per motivi molto distanti dal campo da gioco.

Le probabili formazioni:

PIACENZA (4-3-3) Vettorel; Simonetti, Bruzzone, Battistini, Visconti; Galazzi, Palma, Corbari; Gonzi, Maio, Lamesta. All. Manzo

LIVORNO (4-3-3) Romboli; Morelli, Di Gennaro, Marie Sainte, Fremura; Haoudi, Agazzi, Porcino; Pallecchi, Mazzeo, Murilo. All.: Dal Canto