Giulia Ghilardotti premiata in Comune per il titolo italiano juniores

La promessa piacentina del karate Giulia Ghilardotti (portacolori dell’Asd Karate Farnesiana) è stata ricevuta in Municipio a Piacenza dal sindaco Patrizia Barbieri, dall’assessore allo sport Stefano Cavalli e dal delegato provinciale Coni Robert Gionelli.

Le è stato consegnato un riconoscimento per aver conquistato nel febbraio di quest’anno il titolo Juniores ai Campionati italiani di Ostia, nella categoria under 53 kg. “L’ho vinto proprio prima della chiusura totale delle competizioni – ha raccontato Giulia – salire per la quinta volta sul podio italiano è sempre qualcosa di complicato da spiegare, ripaga certamente di tutto il lavoro che è stato fatto”

Ad accompagnarla sono stati il maestro Gian Luigi Boselli, presidente dell’Asd Karate Farnesiana Piacenza, gli allenatori Pier Paolo Cagnoni e Giorgio Livelli nonché la mamma della giovane atleta, Francesca Pignotti.