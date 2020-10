Per Piace-Olbia di mercoledì 21 ottobre, porte aperte a 433 tifosi

La sfida tra Piacenza Calcio e Olbia, sesta giornata d’andata del campionato di Serie C in programma mercoledì 21 ottobre, si giocherà a porte aperte di fronte a 433 spettatori. Lo fa sapere la società biancorossa. Come sempre gli accessi saranno scaglionati per evitare assembramenti e si dovranno rispettare tutte le disposizioni anti-Covid.

Il settore aperto al pubblico sarà la tribuna. Tutti i dettagli per l’acquisto dei biglietti sul sito del Piacenza Calcio.