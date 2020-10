Domani c’è il derby. Pedroni: “Sarà sicuramente una gara spettacolare”

Aria di derby nella Supercoppa di pallacanestro di Serie B: il Fiorenzuola Basket ospita domani pomeriggio alle 18.00 la Bakery Piacenza. Scontro difficile e anche simbolico come ha detto Edoardo Pedroni, play della Bakery: “Sappiamo che Fiorenzuola è una buona squadra, veloce e aggressiva, ma noi abbiamo esordito bene in Supercoppa e vogliamo continuare così. Sarà anche una gara molto significativa per il territorio piacentino, così colpito dal Covid, il segno della rinascita”.

Sarà impegnata in Supercoppa di A2 anche l’Assigeco: domani pomeriggio alle 18 ospiterà al Palabanca Urania Milano.