Nuova chiamata in Nazionale Under 21 per Giulia Ghilardotti

Ancora una volta la piacentina Giulia Ghilardotti ha ricevuto la convocazione dalla Nazionale italiana Fijlkam di karate, ma in tale occasione la convocazione è ancora più gratificante in quanto trattasi della nazionale azzurra Under 21 con lo staff dei docenti che stanno seguendo gli atleti che sono già qualificati e quelli che eventualmente si qualificheranno per le Olimpiadi di Tokyo 2021.

La portacolori piacentina del Karate Piacenza Farnesiana- Acrobatic sarà ospitata presso il Centro olimpico federale di Ostia (Roma) e oltre a partecipare ad allenamenti di altissimo livello, sarà sottoposta a test fisici e anche psicologici da parte delle commissioni incaricate dalla Federazione.

Giulia ha solo 17 anni ed è allenata da quando aveva cinque anni dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli ed è titolare della nazionale giovanile da diversi anni. Inoltre ha conquistato il titolo di vicecampionessa europea nel 2018 a Sochi (Russia) ed è pluricampionessa italiana con l’ultimo titolo conquistato a febbraio 2020 appena prima del lock-down.

Recentemente è stata premiata dal sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, dall’assessore allo sport Stefano Cavalli e dal delegato provinciale Robert Gionelli come atleta di eccellenza nazionale e internazionale.