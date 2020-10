Un super Grozer trascina la Gas Sales alla vittoria: Vibo Valentia battuta 1-3

Una super Gas Sales Bluenergy Volley ritrova vittoria, punti e soprattutto tanto morale in un colpo solo: quello esterno messo a segno questo pomeriggio (sabato 24 ottobre) al cospetto di Vibo Valentia, squadra più in forma del momento battuta 1-3 nell’anticipo della settima giornata di Superlega. A senso unico (eccetto il terzo parziale, andato ai padroni di casa) l’inerzia del match, che ha visto Grozer e compagni portare a casa un risultato importantissimo: dopo tre sconfitte di fila può forse segnare la svolta in casa biancorossa. Grandissimo protagonista del match, con ben 30 punti messi a segno, Georg Grozer, di ritorno da un infortunio.

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3

(19-25, 20-25, 25-23, 19-25)

A breve l’aggiornamento completo