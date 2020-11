Gas Sales Bluenergy, con Padova sfatato il tabù Palabanca

La Gas Sales Bluenergy dà seguito al successo ottenuto in trasferta su Vibo Valentia e, al Palabanca, ottiene un successo importante per la classifica su Padova, penultima forza della Superlega. Dopo otto giornate, si tratta del primo successo ottenuto tra le mura amiche.

Vittoria giunta al termine di una gara divertente e spettacolare che ha visto finalmente l’esordio in biancorosso di Baranowicz in cabina di regia. Grozer nel ruolo di opposto è stato fondamentale al pari di Russel per agguantare tre punti, con i veneti capaci di conquistare il primo set grazie ad una partenza a razzo che ha probabilmente colto di sorpresa la squadra di Bernardi. 16-25 il finale con un Bottolo in gran spolvero.

Nel secondo parziale, dopo una fase di equilibrio, Piacenza ha preso le misure incrementando le proprie percentuali al servizio. Baranowicz ha alzato il livello qualitativo delle giocate e così, nonostante Padova sia rimasta in scia, Piacenza ha saputo mantenere il break di vantaggio chiuso 25-20.

Più agevole il terzo set: Piacenza ha innestato il turbo a metà periodo e gli ospiti hanno alzato ben presto bandiera bianca (25-19).

Battaglia autentica nel quarto set con Grozer che si rivela ancora una volta decisivo per piegare la strenua resistenza padovana in un finale ad alta tensione, chiuso però con il punto che vale la prima gioia interna.

Domenica prossima, importante trasferta sul campo di Verona che affianca la Gas Sales Bluenergy al centro della graduatoria.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – KIOENE PADOVA 3-1

(16-25 25-20 25-19 25-22)