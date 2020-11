Lyons, altri sei giocatori positivi al Covid. Slitta la prima di campionato

Nuovo semaforo rosso per la Sitav Rugby Lyons, con la società piacentina che – al termine dell’ultimo giro di tamponi – ha riscontrato la positività al Covid-19 di altri sei giocatori. Per questo motivo la sfida contro Petrarca di sabato prossimo contro Petrarca, valida come prima giornata del campionato di Top10 di rugby, è stata posticipata.

“I giocatori – rende noto il club bianconero – sono tutti in isolamento domiciliare, stanno bene e non presentano sintomi. Il tampone di controllo verrà effettuato nel corso della settimana come da protocollo nazionale. La società tiene a precisare che si comporta sempre nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, con attenzione particolare al fatto che vengano rispettate da tutti i tesserati e dai frequentatori dei nostri impianti. Le misure adottate hanno permesso di individuare e isolare celermente i tesserati entrati in contatto con i positivi, evitando un’ulteriore diffusione del virus all’interno del nostro personale”.