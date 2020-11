Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, ecco le nuove maglie

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, club che milita in Superlega, e Macron, brand italiano da quest’anno sponsor tecnico della squadra emiliana, hanno presentato le nuove maglie da indossare nel corso della nuova stagione che ha già preso il via.

La maglia ‘Home’ rispecchia i colori sociali: il bianco e il rosso. I due colori sono equamente divisi in grandi fasce orizzontali: le spalle, parte del petto e le maniche in bianco, una fascia centrale rossa che si ripete poi sul fondo maglia. La maglia è a girocollo con dettagli rossi. Sul petto a destra, in rosso, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore lo stemma del Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. I pantaloncini sono completamente rossi con coulisse bianche.

La versione “Away” è rossa nella parte superiore con collo con dettagli bianchi, mentre dal petto in giù sfuma gradatamente dal rosso al blu. Sul petto il Macron Hero e il logo del club piacentino. Lo stesso effetto di sfumatura, questa volta invertito dal blu al rosso, è presente anche sui pantaloncini che anche in questo caso hanno coulisse bianche.

Per quanto riguarda la maglia dedicata a chi ricopre il ruolo di ‘Libero’, nella versione “Home” le spalle e il petto sono in verde chiaro. Le maniche, nella parte finale, sono caratterizzate da un verde più scuro. Anche in questo caso il verde tende a sfumare e a diventare bianco sulla seconda parte anteriore della maglia. Il collo è bordato di grigio, colore presente anche sotto le maniche e sul fianco. Sul petto il Macron Hero in rosso e a sinistra il logo del Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. I pantaloncini sono bianchi e caratterizzati dal disegno di una fiamma nella parte anteriore destra e da una lampadina nella parte posteriore destra. II colore verde richiama al percorso green avviato dalla Società insieme al Main Sponsor Gas Sales Energia fin dalla stagione 2018/2019 e che ancora prosegue. Tale percorso ha portato i piacentini ad essere in assoluto la prima squadra sportiva italiana ad ottenere la certificazione CO2Free. Un riconoscimento importante che vede Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegnata nelle riduzione delle emissioni nocive attraverso l’assunzione di comportamenti virtuosi e la compensazione delle emissioni tramite crediti di carbonio a sostegno di progetti sostenibili nei Paesi in via di sviluppo.

Per la maglia “Away” del Libero la scelta è caduta sul magenta, colore ufficiale insieme al blu del secondo Main Sponsor Bluenergy Group, con dettagli bianchi intorno al collo, sotto le maniche e sul fianco. Magenta anche per i pantaloncini con coulisse bianche. Il colore prescelto, crea un ottimo contrasto visivo che sottolinea con grande personalità il peculiare ruolo che il Libero riveste nell’am-bito della squadra. Tutte le maglie hanno una vestibilità Body Fit, il tessuto principale è Poly Stretch e la presenza di inserti in micromesh consente al capo la massima traspirabilità.

A caratterizzare e identificare tutti i capi realizzati per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è l’icona del brand italiano: il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità.