Casi di Covid nel gruppo della Giana Erminio, rinviata la gara con il Piace

Domani alle 15.00 era in calendario a Gorgonzola la sfida per il campionato di Serie C tra Piacenza e Giana Erminio, ma la presenza di alcuni positivi al Coronavirus nel gruppo dei lombardi (al momento sarebbero sei) ha portato al rinvio a data da destinarsi.

La dirigenza della Giana ha chiesto lo stop della partita, così come previsto da protocollo: ogni società, infatti, ha la possibilità di spostare in una sola occasione la sfida di campionato a causa di casi di Covid nella propria rosa.

Opportunità che nelle scorse settimane il PIacenza non ha mai voluto utilizzare, nonostante la presenza di alcuni contagiati nel gruppo.