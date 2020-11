Stasera torna Zona Piace: super ospite il presidente Roberto Pighi

Domenica senza partite per le formazioni piacentine, anche il Piace è stato bloccato a causa della presenza di alcuni giocatori positivi nella Giana Erminio, l’avversario di ieri dei biancorossi. Per gli appassionati, la consolazione arriva al lunedì sera con l’appuntamento loro riservato su Telelibertà. Dalle 20,15 infatti, Corrado Todeschi condurrà la trasmissione interamente dedicata alle vicende del pallone nostrano. Una puntata speciale che servirà per fare il punto su questa tormentata prima parte di stagione della formazione di mister Manzo, arrivata al via con tanti dubbi ma che nel corso delle giornate ha saputo regalare soddisfazioni e alcune prove da incorniciare. Una analisi che sarà affrontato in studio non solo con il supporto degli opinionisti fissi, ma anche attraverso le impressioni e gli umori del numero uno di via Gorra: sarà infatti il presidente Roberto Pighi l’ospite d’onore della serata. Si parlerà di obiettivi futuri, delle difficoltà del club non solo in ambito tecnico ma anche nella quotidiana lotta al contagio che è ormai divenuta aspetto cruciale per tutte le formazioni calcistiche. La puntata sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

