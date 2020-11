Super finale di stagione per Sofia Solari, bronzo nel volteggio a Napoli

Finale di stagione con il botto per la piacentina Sofia Solari, ginnasta dell’Acrobatic Fitness guidata come al solito dalla sua scopritrice e guida tecnica Elaine Sanchez.

Questa la coppia che tante soddisfazioni ha dato e, si spera, continuerà a dare al movimento ginnico piacentino. A Napoli, nella finale nazionale di specialità, Sofia ha conquistato una magnifica medaglia di bronzo nel volteggio. In questo 2020, dopo la promozione in A2 della squadra di Riccione (per la quale Sofia ha dato un apporto determinante) arriva dunque una medaglia individuale davvero pesante, che fa seguito all’argento – sempre al volteggio – ottenuto da Sofia nel 2019 a Catania.

“Sono felice per Sofia che ha cercato questa medaglia con una incredibile determinazione – spiega la sua allenatrice Elaine Sanchez – in questi mesi davvero difficili non ha mai abbassato la sua attenzione alla ricerca di questo risultato, che è di valore assoluto e che fa bene a tutto il nostro movimento provinciale”.

Sul podio di Napoli, insieme alla Solari, troviamo al primo posto la catanese Caterina Vitale e al secondo Giulia Bencini di Civitavecchia. Sofia ha eseguito due ottimi salti, uno Yurchenko teso avvitato e una ribaltata (salto avanti carpiato) che l’hanno proiettata meritatamente sul podio.