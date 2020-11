Contagi nel Piace: chiesto il rinvio della partita di sabato contro il Novara

Manca ancora l’ufficialità da parte della società biancorossa, ma è quasi certo che il Piacenza sabato non scenderà in campo contro il Novara, alla luce dei nuovi contagi da Coronavirus che hanno interessato i giocatori. In totale, ad oggi, i positivi al Covid, sarebbero 11, molti dei quali con basse positività. Un duro colpo per la squadra che ha quindi chiesto il rinvio della partita.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà