Torna in campo Telelibertà, stasera Zona Piace: ospiti Scianò e Bertoncini

Turno infrasettimanale per il Piacenza che ieri, nel recupero della nona giornata del campionato di serie C, ha rimediato un pesante ko sul campo della Giana Erminio, torna in campo oggi anche Telelibertà. Stasera infatti, a partire dalle 20.15, scatta l’appuntamento con Zona Piacenza. Una approfondita analisi della gara di Gorgonzola, ma soprattutto un focus sul delicato momento della squadra biancorossa in grave difficoltà di classifica e alla prese con i problemi legati al contagio da Coronavirus. Erano addirittura 14 i giocatori assenti ieri. Questa sera sarà il vice direttore dell’emittente piacentina Michele Rancati a condurre l’appuntamento che farà registrare la partecipazione del capo servizio sport di Libertà, Paolo Gentilotti nella veste di opinionista. Tra gli ospiti annunciati in collegamento anche il direttore generale del Piace, Marco Scianò e anche il difensore del Como, Davide Bertoncini, piacentino e grande ex della squadra biancorossa. Il programma sarà visibile sul canale 98 del digitale terreste ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

