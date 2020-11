Gas Sales a caccia della seconda vittoria di fila: al PalaBanca c’è Ravenna

È di nuovo tempo di scendere in campo per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che oggi, sabato 28 novembre, affronterà per la terza volta in stagione Ravenna nell’anticipo della prima giornata di ritorno di Superlega. Match in programma alle 19.30 al al PalaBanca di Piacenza.

La formazione biancorossa guidata da coach Lorenzo Bernardi ha tutta l’intenzione di proseguire nel cammino avviato già da alcune giornate: tralasciando lo stop con Monza, i piacentini sono stati capaci di conquistare 9 punti sui 12 disponibili. In casa Piacenza, Aaron Russell, tra i principali terminali d’attacco a disposizione del mister, è vicino ai 2000 punti in carriera: allo schiacciatore americano, infatti, mancano solo 12 attacchi vincenti.

A presentare il turno di campionato che attende Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è Alberto Polo, unico ex dell’incontro. Il centrale biancorosso, con un passato in Romagna nella stagione 2015/2016, analizza il buon momento che la squadra piacentina sta attraversando: “Aver vinto tre delle ultime quattro partite ci dà qualche sicurezza in più sul nostro potenziale, sulle nostre capacità di squadra e dei meccanismi che stiamo trovando giorno dopo giorno. In questa serie dispiace non aver portato a casa punti con Monza perché era alla nostra portata, è stata un’occasione sprecata. Pensiamo alla prossima partita. In questo girone di ritorno penso che avremo maggiore continuità e stabilità di squadra, potremo toglierci qualche soddisfazione in più”.

Per quanto riguarda gli avversari, Polo sottolinea l’importanza del match e a non commettere passi falsi: “Ravenna è una squadra formata da ragazzi giovani che conosco bene: sicuramente dopo un periodo di stop avranno voglia di giocare e mettere in mostra tutto il loro valore come stavano facendo prima. Noi non dobbiamo fare l’errore di sottovalutarli, sarà una partita complicata come tutte quelle che abbiamo disputato quest’anno”.

Dopo oltre un mese di stop, per Ravenna si riaccende il semaforo verde della Superlega. Terminata la quarantena fiduciaria nei giorni scorsi Mengozzi e compagni sono rientrati in palestra per riprendere la preparazione. La formazione ravennate attualmente è ferma a 6 punti con sole sette gare disputate e quattro ancora da recuperare.