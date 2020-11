Sitav Rugby Lyons sconfitta a Colorno. Infortunio per Fontana

In una partita a due facce, Sitav Rugby Lyons è stata sconfitta dal Colorno dopo aver dominato il primo tempo. C’è preoccupazione per l’infortunio al giocatore Fontana che rischia di compromettere il proseguimento della stagione. Nel secondo tempo c’è stata una sola squadra in campo e i Lyons hanno marcato solo su errori dei padroni di casa, portandosi anche in vantaggio con la seconda meta di Cuminetti (nota lieta di giornata, il giovane cresciuto nel vivaio bianconero è stato il migliore dei suoi), prima di capitolare contro la mischia dei biancorossi che hanno marcato ben tre mete su maul e dettato legge nelle fasi statiche.

HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons 42-21 (10-8)

Marcatori: p.t. 3’ cp. Katz (0-3); 5’ cp. Ceresini (3-3); 28’ m. Cuminetti (3-8); 40’ m. Chibalie tr. Ceresini (10-8) s.t. 44’ cp. Ceresini (13-8); 46’ cp. Katz (13-11); 48’ cp. Ceresini (16-11); 50’ cp. Katz (16-14); 56’ m. Cuminetti tr. Katz (16-21); 61’ m. Alvarado tr. Ceresini (23-21); 71’ m. Silva M. tr. Ceresini (30-21); 76’ m. Silva M. (35-21); 79’ m. Gesi tr. Ceresini (42-21)

HBS Colorno: Van Tonder; Balocchi; Chibalie, Smith; Batista (58’ Gesi); Ceresini, Raffaele; Mozzato (58’ Sapuppo); Sarto (Cap.), Mannelli; Chiappini, Cicchinelli (63’ Granieri); Alvarado, Silva M., Singh (45’ Gemma). All. Cristian Prestera

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Bruno, Via; Katz, Fontana (41’ Forte); Salvetti; Cissé, Petillo; Tedeschi (65’ Bottacci), Cemicetti; Salerno (68’ Rapone), Rollero, Acosta. All. Gonzalo Garcia

Arbitro Bottino (Roma)

AA1 Trentin (Lecco); AA2 Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Sergi (Bologna)

Cartellini: al 70’ giallo a Cissé (Sitav Rugby Lyons); al 76’ giallo a Petillo (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Ceresini (HBS Colorno) 7/9; Katz (Sitav Rugby Lyons) 4/6;

Note: nuvoloso 4° – campo in ottime condizioni – match disputato a porte chiuse

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 5; Sitav Rugby Lyons 0

Player of the Match: Massimiliano Chiappini (HBS Colorno)